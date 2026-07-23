'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar dosyasında 11 yıl sonra 'itirafçı' gelişmesi

22 Temmuz 2015 tarihinde Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar isimli polisler evlerinde öldürüldü.

Suruç Katliamı'ndan iki gün sonra işlenen bu cinayetler o dönem devam etmekte olan "çözüm sürecinin" bitirilmesine gerekçe yapıldı.

Aradan 11 yıl geçmesine karşın "çözüm sürecini bitiren olay" olarak tarihe geçen bu cinayetler aydınlatılmadı.

Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım'ın aktardığına göre yeni bir süreç başlamışken, Ceylanpınar soruşturmasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olaya ilişkin dosyayı Şanlıurfa'dan istedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyanın bir kopyasını istemesinin nedeni ise "Bir örgüt mensubunun itirafına" dayandırıldı.

Başsavcılığa göre söz konusu kişi, Ceylanpınar'daki polis cinayetlerinin işlenmesi talimatını veren ve planlamayı yapan kişinin adını verdi. Başsavcılığa göre polisler "bölücü terör örgütü" tarafından öldürülmüştü. Ancak savcılığın hem itirafçının hem de itirafçının adını verdiği kişi için örgüt ismi vermeden, "bölücü terör örgütü" üyesi olduklarını belirtmesi dikkat çekti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.