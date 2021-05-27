'Covid-19'un kökeni' gerilimi: ABD'nin gizli üsleri ve laboratuvarları araştırılsın

ABD Başkanı Joe Biden dün ABD istihbarat kurumlarına bir talimat vererek Covid-19’un ortaya çıkışı konusundaki araştırmalarını hızlandırmalarını ve virüsün kökeni konusunda “kesin sonuca yakınlaştıracak” bir raporu 90 gün içinde sunmalarını istedi.

Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Covid-19'un çıkış kaynağına dair bir rapor hazırlaması için görevlendirdiğini belirten Biden, “enfekte bir hayvandan insan temasıyla ya da bir laboratuvar kazasıyla ortaya çıkması dahil” virüsün kaynağının araştırılması talimatı verdiğini söyledi.

“Bugün itibariyle ABD istihbarat topluluğu iki muhtemel senaryo etrafında birleşti ancak kesin bir sonuca ulaşmadı” diyen Biden istihbarat kurumlarından “kesin bir sonuca yaklaştıracak bilgiyi toplamaları ve analiz etmeleri için çabalarını iki misline çıkarmalarını” ve kendisine 90 içinde rapor sunmalarını istediğini söyledi. Biden Çin’i de hedef alarak ABD’nin aynı görüşteki ortaklarıyla Çin’e “tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası incelemeye katılması ve konuyla ilgili veri ve bulgulara erişim sağlaması için baskı yapma konusunda birlikte çalışacağı”nı söyledi.

Çin Büyükelçiliği: Gizli üsler ve biyolojik laboratuvarlar da araştırılsın

Biden’ın bu açıklamasına ABD’deki Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Çin Büyükelçiliği’nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Covid-19’un kökenlerinin siyasallaştırılmasının yeni araştırmaları engelleyeceği ve pandemiye karşı küresel çabaların altını oyacağı vurgulandı.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada “Çin, dünya çapında bulunan tüm erken Covid-19 vakalarının kapsamlı bir çalışmasını desteklediği gibi yine dünyadaki bazı gizli üsler ve biyolojik laboratuvarlar hakkında da kapsamlı bir araştırma istemekte” denildi.

Biden’ın bu açıklaması ABD’de virüsün Çin’in Vuhan’daki laboratuvardan çıktığına yönelik komplo teorisinin tam da Dünya Sağlık Örgütü’nün 74. Asamblesi’nin başladığı günün arifesinde ABD basınında yeniden dillendirilmesinin ardından geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’de araştırma yapan heyeti Mart ayında raporunu yayınlamış ve virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıktığına yönelik iddianın “son derece olanak dışı” olduğu tespitinde bulunmuştu. Raporda yüksek olasılıkla virüsün hayvandan insandan geçtiği vurgulanmıştı.

DSÖ Asamblesi’nde konuşan ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra ise DSÖ’nün Çin’de ikinci bir araştırma yapmasını istedi.

'ABD şeffaflık istiyorsa Fort Detrick'teki laboratuvarı açsın'

Çin Komünist Partisi’nin yayın organlarından Global Times ise dün yayınladığı makalede Covid-19’un kökenine ilişkin “laboratuvardan sızma teorisi” araştırılacaksa ABD ordusunun Fort Detrick’teki virüs araştırma enstitüsü dahil tüm tesislerini uzmanlara açması gerektiğini vurguladı.

Global Times’da yer alan bir başka makalede ise koronavirüsün erken vakalarının, bazıları Vuhan’daki vakalardan da önce olmak üzere ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Brezilya ve Hindistan’da ortaya çıktığına ilişkin daha fazla kanıt olduğu belirtildi.

Bazı Çinli halk sağlığı uzmanlarının DSÖ’yü bu sahalarda da araştırma yapmaya çağırdığı belirtilen makalede Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian’ın dün yaptığı açıklamaya da yer verildi.

Buna göre Bakanlık Sözcüsü Zhao Lijian 2019’un ikinci yarısında dünyanın çeşitli bölgelerinde Covid-19’un görüldüğüne dair ipuçları ve araştırmalar olduğunu belirtti. Çin’in virüsün kökenini takip çalışmasını sorumlu bir tutumla ciddiye aldığını belirten sözcü Zhao, ülkesinin geniş ölçüde kabul edildiği üzere bu çalışmalara olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi.

Zhao, ABD’nin gerçekten tamamen şeffaf bir inceleme talep etmesi durumunda, Çin’in yaptığı gibi DSÖ uzmanlarını ülkeye çağırması, Fort Detrick ve dünyanın geri kalanındaki biyo-laboratuvarları açması, Temmuz 2019’da Virginia’nın kuzeyindeki açıklanmamış solunum hastalığı salgınları ve Wisconsin’deki EVALI salgınına dair ayrıntılı verileri ve bilgileri ifşa etmesi gerektiğini söyledi.

Zhao “ABD ve diğer ilgili ülkeleri DSÖ ile bilimsel, açık ve şeffaf bir biçimde işbirliğine çağırıyoruz” dedi.