Covid-19'da bugünün tablosu: 189 ölüm, 88 bin 145 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saatine ilişkin tabloyu yayınladı.

Buna göre ülkede son 24 saatte 189 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 428 bin 214 olarak, bugün iyileşen sayısı 81 bin 530 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.