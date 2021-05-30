Covid-19 vaka sayıları fabrikalarda yükseliyor!

Fabrikalardaki vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşanıyor.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde Covid-19 vakalarına ilişkin haftalık verileri içeren araştırmasının sonuçlarını infogram olarak yayınladı.

100 bin işçide görülen vaka sayısının da yer aldığı verilere göre Türkiye'de "tam kapanma" sonrası illerde vaka oranları düşerken, fabrikalarda bu oran yükseliyor.

BİSAM'ın araştırmasına göre 17-23 Mayıs haftasında işyerlerinde 100 bin işçi başına yeni vaka sayısı 237 oldu. Bu sayı 10-16 Mayıs haftasında ise 187 idi.

Sağlık Bakanlığı'nın 15-21 Mayıs haftasına ait illere göre haftalık vaka sayısı haritasında ise 100 bin nüfusta en yüksek vaka sayısının olduğu il olan Gümüşhane'de bu sayı 163,72 olarak yer alıyordu.

BİSAM'ın Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan 30 bin işçi üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarını yansıttığı infografik şöyle: