'Covid-19 salgını açlıkla karşı karşıya kalan insanların sayısını yüzde 18 artırdı'

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan rapora göre, Covid-19 pandemisi, açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yüzde 18 oranında artmasına neden oldu. Gıdaya erişimin giderek zorlaştığı 2020 yılında açlık sorunu yaşayan insanların sayısı 811 milyona yükseldi.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırma hedefine ulaşmanın zaten zor olduğunu vurgulayan rapor, salgınla birlikte bu hedefe ulaşmanın daha da güçleşeceği uyarısında bulundu.

Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi BM'ye bağlı örgütlerin birlikte hazırladığı raporda, "Tüm dünyada Covid-19 sınırlama önlemlerinin bir sonucu olan ekonomik gerilemeler, dünya açlığında on yıllardır görülen en büyük artışlardan birine sebep oldu" ifadeleri yer aldı.

Salgının tam etkisi henüz belirlenemese de, raporda 2020'de yaklaşık 118 milyon daha fazla insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı tahmin ediliyor. Dünyadaki yaklaşık üç kişiden biri (2,37 milyar) 2020'de yeterli gıdaya erişemedi, bir önceki yıla göre bu sayı 320 milyon arttı.

Açlık en çok Afrika'da arttı

Ayrıca, orta veya şiddetli gıda güvensizliğindeki artış da 2020'de önceki beş yılın toplamına eşit hale geldi. Bu da her 10 kişiden birinin yetersiz beslendiği anlamına geliyor.

Ancak en büyük artış, iklimle krizinin en çok hissedildiği, felaketlerin veya çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerde yaşandı.

Yetersiz şekilde beslenen kişi sayısı geçen yıl en çok Afrika'da arttı. 282 milyon insanın yetersiz beslendiği kıtada bu sayı toplam nüfusun yüzde 20'sine denk geliyor.

'Covid-19 pandemisi buzdağının sadece görünen kısmı'

Covid-19 pandemisinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğu belirtilen raporda, "Daha da endişe verici olanı, salgın, son yıllarda çatışma, iklim değişikliği, ekonomik yavaşlamalar ve gerilemeler gibi büyük etkenlerin bir sonucu olarak gıda sistemlerimizde oluşan güvenlik açıklarını ortaya çıkardı" denildi.