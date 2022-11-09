Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnun: '5 lira tanesi, keyfim yerinde mutluyum'

Şarkıcı Coşkun Sabah, geçtiğimiz yıl Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık bir milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı.

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, tanesi 5 liraya satılan yumurta işlerinin nasıl gittiğiyle ilgili bilgi verdi.

'Tanesi 5 lira'

Basın mensuplarının “Çiftlik nasıl gidiyor? Satışlar iyi mi?” şeklindeki sorusu üzerine 69 yaşındaki sanatçı, “Her şey yolunda. Satışlar da çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Fiyatlar çıkıyor, çıkıyor şu an 5 lira tanesi, keyfim yerinde mutluyum.” yanıtını verdi.