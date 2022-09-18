Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahacık köyü Karabalçık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Yangın söndürme çalışmalarına 4 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter destek verdi. Orman yangınına 4 adet yangın söndürme uçağı, 2 adet yangın söndürme helikopteri, 5 adet arazöz, 2 adet itfaiye aracı, 3 adet su ikmal aracı, 11 adet ilk müdahale aracı, 70 Orman İşletme personeli ve 20 itfaiye personeli ile müdahale edildi.

Yangın akşam saat 20.00 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangın sonucu 6 hektar örtü, 4 hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar devam ediyor. (İHA)

