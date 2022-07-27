Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da pazar yeri içerisinde yürüdükleri belirtilen M.K. ve F.C.Ş.’ye tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ve F.C.Ş. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silah sesleri üzerine olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağındaki doktorlar ve sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen M.K.'nin yaşamını yitirdiği açıklanırken, F.C.Ş'nin ağır yaralandığı belirtildi.

Pazar içerisinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri giriş-çıkışları bir süreliğine kapattı. Ayrıca etrafa açılan saçmalar bir iş yerinin de camlarına isabet etti.

Ayrıca olay yerine giden polis aracı Varinli Caddesi'nde kaza yaptı. Polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada araçta bulunan bir kadın hafif yaralandı.

Olayın ardından otomobille kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (İHA)