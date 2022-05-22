Çorum'da bir binada patlama: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Patlama sırasında içeride bulunan 5 kişi yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan 5 yaralı, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)