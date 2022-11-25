Çorlu'da fabrikada kazan patladı: 2 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretilen fabrikanın parlatma kazanında patlama meydana gelirken, 2 işçi ise yaralandı.

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alpaslan Caddesi'ndeki tencere, çatal, bıçak üretimi fabrikasının parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre parlatma kazanındaki patlamada, 2 işçi yaralandı. Patlama üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücutlarında yanıklar meydana gelen 2 işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise fabrikada çalışma başlattı.