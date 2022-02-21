Çorlu'da elektrik faturası eylemi

Yüksek elektrik faturaları yurdun çeşitli bölgelerinde protesto edilmeye devam ediyor.

TKP Çorlu İlçe Örgütü de Trepaş (Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş) önünde basın açıklaması yaparak faturaları protesto etti.

Ödenemez hale gelen faturaların sorumlusunun özelleştirmeler olduğunu dile getiren Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Bayırlı, Trepaş'ta çalışan işçilere seslenerek insanların elektriklerini kesmeme çağrısı yaptı. Bayırlı konuşmasında enerji sektörünün bir an önce devletleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada yurttaşlar da söz alarak sorunlarını dile getirdiler. Bir kadın işçi artık temel ihtiyaçlarını dahi almakta zorlandıklarını belirterek elektrik faturası korkusundan buzdolabını bile çalıştırmadan günlük yiyeceklerle idare etmeye çalıştıklarını söyledi.