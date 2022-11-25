Çorlu tren katliamının tek tutuklu sanığı tahliye edildi

Çorlu Tren Katliamı'nın tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi.

T24'ün haberine göre Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurtdışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin açılan davanın geçen ay görülen 11. duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Karasu bu karardan 5 gün sonra avukatıyla Çorlu Adliyesi’ne gelmişti. Karasu ifadesinin ardından cezaevine gönderilmişti. Mümin Karasu’nun avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, kararın yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.

İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde, “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…” ifadelerine yer verildi.

Mısra Öz: Adaletiniz batsın!

Katliamda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, kararı sosyal medya hesabından paylaşarak, "5 yıldır ölüp ölüp dirildiğimiz şu hayatta, tutunduğumuz tek şey adalet oldu. 25 kişinin ölümüne, 5 yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız. Bir sonraki celseye kadar bile sürmedi! Adaletiniz batsın!" tepkisini gösterdi.