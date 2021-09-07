25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın 8. duruşması başladı.

Duruşma öncesi Çorlu Santral Durağı'nda toplanan aileler yürüyüşe geçti.

'Suçlu olan kimseyi buraya getirmediniz'

Duruşmada konuşan Oğuz Arda Sel'in dedesi Mehmet Öz, "Savcılık, TCDD ile ticari ilişkileri olan bilirkişilerin raporlar hazırlamasına göz yumdu. Mahkeme ise buna ses çıkarmadı. Üç yıldır mahkeme kapılarındayız fakat suçlu olan kimseyi buraya getirmediniz. Eğer böyle olacaksa hiç mahkeme olmasın ve bilelim" dedi.

Bihter Bilgin annesi Zeliha Bilgin, "3 yıldır sağ taraf neden boş? Suçlular neden gelmiyor. Buradan birisine hakaret etsek hemen mahkemede yargılanır hüküm giyeriz. Ama üç yıldır 25 kişinin öldüğü davada suçlular yok. Bugün çocuğum okula gideceğine mezarlıkta" dedi.

'Tüm bunlardan sorumlu Binali Yıldırım yok burada'

Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz "Yargı yılınız hayırlı olsun. Nasılsınız diye sormak istiyorum mahkeme heyetine. Nasıl geçti tatiliniz? Bizim altı ayımız yine kötü geçti. Altı aydır bizim önümüze yine aynı 3-4 kişi getirildi. Biz buraya sizin gül yüzünüzü görmeye gelmiyoruz. Tüm bunlardan sorumlu Binali Yıldırım yok burada. Heyetinizi ve savcınız katilleri koruyor" diye konuştu.

Hakim bunun üzerine "Savcılık dosyasını bekliyoruz. Acınızdan dolayı sesinizi kesmedim. Fakat ithamları kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

'Kimler koruyor bunları?'

Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel ise "Benim oğlum ve torunumun hayalleri vardı yok oldu. Ben bunu Cumhurbaşkanına söyledim beni arayınca. 25 can gitti hâlâ kimseyi getirmediniz. Savcı bey ve heyete soruyorum kimler koruyor bunları? Adalet ve vicdan yok. Mecliste araştırma önergesi bile reddediliyor" dedi.

Duruşma devam ediyor.

'25 kişiyi öldürenler 3 yıldır yargılanmıyor ama bizler sanık oluyoruz'

Hukuk mücadelesini sürdüren Mısra Öz dün soL'a yaptığı açıklamada Çorlu’da ilk görülen duruşma olması nedeniyle bugünün önemli olduğunu söylemişti.

"Olay gecesi henüz cenazeler kaldırılmadan, olay yerine getiren bilirkişilerin hazırladığı rapor ile oluşturulan iddianame sonucu 3 yıldır 4 alt düzey memur yargılandı" diyen Öz şöyle konuştu:

"Yargı bizlere gelince çok hızlı işletiliyor. Ama katillere gelince duruyor. 13 Eylül’de Ankara’da da yargılanacağım. Sadece ben değil ailelerden iki kişi, avukatlarımız da bu yargılamanın içinde. Düşünebiliyor musunuz, 25 kişiyi öldürenler 3 yıldır yargılanmıyor ama bizler sanık oluyoruz."