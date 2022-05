Çorlu Tren Katliamı davası yine ertelendi: Aileler duruşma salonunu terk etti

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin öldüğü, 300’ün üzerinde kişinin yaralandığı tren katliamına ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması bugün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tele1'deki habere göre Davada kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde ise katliamda sorumluluğu bulunanlar hâlâ hesap vermedi. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları adalet arayışlarını sürdürürken, TCDD’deki sorumluların birçoğunun ifadesi dahi alınmadı.

Bugünkü duruşmada söz alan Avukat Evren İşler, Gezi Davası kapsamında tutuklanan Avukat Can Atalay’ın hükümlü olmadığına dikkat çekerek “Can Atalay’ın SEGBİS ile bağlanmasını talep ediyoruz” dedi. İşler, “Can Atalay tutuklu, hükümlü değil. Avukatlık yapmasının önünde bir engel yok. Duruşmaya katılma talebini ilettik. Buna rağmen dün baktığımızda herhangi bir karar görmedik. Can burada olmadığına göre reddettiniz sayıyoruz. Celseye ara verilmesini ve Can Atalay’ın SEGBİS ile bağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcı, Avukat İşler’in talebinin usule aykırı olduğunu söyleyerek ret istedi. Mahkeme heyeti talebi reddetti.

'4 yıl geçti ama hâlâ sanık koltukları boş'

Duruşmada ayrıca Çorlu Tren Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları da söz aldı. Serhat Şahin’in babası Hüseyin Şahin, "4 yıl geçti ama hâlâ sanık koltukları boş. Suçlu olmayana ceza verirken kolay veriyorsunuz, asıl suçlulara ceza vermek için ne bekliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Mısra Öz, "Adaleti bekliyoruz. Talepleri reddediyorsunuz. Savcılığın iddianameyi geciktirmesinin sebebi bize karşı tutumunuzdur. Çorlu için adalet bekliyoruz" diye konuştu.

Duruşma çıkışı fenalaşan Zeliha Bilgin'se "Daha fazla bu adaletsizliğe gücüm kalmadı" dedi.

'Yargılamanın uzamasının nedeni de AK Parti'

Mehmet Öz de "Bu davanın uzamasına anlam veremiyorum. İstenen kişiler 2 saatte yargı önüne çıkarılıyor. Sürecin hızlandırılması için yapılması gereken ne varsa sesimizi yükselteceğiz. Bu facianın sorumlusu AK Parti’dir. Bu yargılamanın uzamasının nedeni de AK Parti’dir" şeklinde konuştu.

Aileler salonu terk etti

Katliamda yakınlarını kaybeden aileler, iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösterdi. Duruşmayı takip eden aileler “Muhatabımız savcılıktır” diyerek salonu terk etti. Bihter Bilgin’in annesi Zeliha Bilgin ve Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz salondan birbirine sarılarak çıktı.

Zeliha Bilgin çocuğun pantolununu göstererek “Evladımın kanı var burada kanı. Ben dört yıldır bu pantolonla yaşıyorum. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Adaletiniz batsın. Bizi insanlıktan çıkardılar” diye isyan etti.

Mahkeme heyeti ailelerin salonu terketmesi sonrası duruşmayı 5 Ekim 2022’ye erteledi.