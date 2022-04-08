Çorlu Belediyesi işçileri grev kararını astı

Belediye İş Sendikası’nda örgütlü Çorlu Belediye işçileri 98 günlük toplu iş sözleşmesinden sonuç alamayınca bugün belediye binasına grev kararını asarak eylem süreçlerini başlattıklarını ilan ettiler. Çorlu Belediyesi önünde sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 300 işçi “Direne direne kazanacağız” ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları attılar. İşçiler adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik şunları söyledi:

“98 gündür hakkımızı almak için görüşmelere devam ediyoruz fakat ne yazık ki ilerleme kaydedilemedi. Mart ayında açıklanan yıllık enflasyon yüzde 61 oldu. Üstelik bu sadece TÜİK oranı. Bağımsız kuruluşlara göre ise enflasyon yüzde 144 oranında. Yani kısaca AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle biz işçiler her geçen gün yoksullaştık. Biz Çorlulu emekçiler olarak açlığa mahkum olmak istemiyoruz. Ekonomik kriz ve savaşın faturasını biz ödemek istemiyoruz. Sayın Belediye Başkanı Çorlu’ya yaptığı hizmetlerle övünüyor. Hakkıdır biz de övünüyoruz fakat bu hizmetlerde emeği olan emekçilerin hakkını istemesi de en doğal haklarıdır. Biz 1 Ocak günü toplu sözleşmeye başlarken enflasyon yüzde 36 idi bizim istediğimiz ise yüzde 47 zam. Sayın Ahmet Sarıkurt’un bu oranı kabul etmesini bekliyoruz. Bu bir grev ilanıdır. Grev bizim için amaç değil araçtır. Amacımız greve çıkmak değil hakkımızı almak. 98 gün geçti ve emekçiler mağdur durumda. Açlık sınırı 8 bin liraya dayanmış durumdayken biz insanca bir ücretten fazlasını istemiyoruz”

Açıklama sonrasında alana gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt söz aldı ve işçilere seslendi. Sarıkurt şunları söyledi :

“Burada emekçi arkadaşlarım en doğal haklarını kullanıyorlar buna hiç bir itirazım yok. Bu haklarını kullandığı için hiç kimse bir baskı vesaire görmez herkes rahat olsun. Bizler de şartlarımızı elimizden geldiğince zorluyoruz. Fakat şunu da eklemek isterim. Keşke sendikalar ve diğer STK’lar akaryakıta ve diğer bir çok ürüne gelen zamları da protesto etseler. Ben açıkçası bunu bekliyorum”

Sarıkurt’un ardından tekrar söz alan İbrahim Özçelik ise “Sayın Başkana inceliği için teşekkür ederim. Fakat şunu da belirtmek isterim hükümetin zam politikasına karşı hem sendikamız hem de emekçiler her zaman alanlarda oldular. Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır. Biz emekten yana herkesi bu kavgaya desteğe davet ediyoruz” dedi.

Konuşmaların sonunda işçiler sloganlar eşliğinde grev kararını belediye binasına asarak eylemlerini sonlandırdılar.