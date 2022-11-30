Çorba dağıtımı yapan belediye çalışanlarına imam hatip yönetiminden müdahale

Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde sabah saatlerinde yapmak istediği çorba dağıtımı okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi.

Belediye çalışanlarına sözlü ve fiziki müdahalede bulunulurken, öğrencilerin belediye aracından çorba almalarına engel olundu. Bir kişinin çekim yapan belediye personelini de "Kırdırttırma kamerayı" diyerek tehdit ettiği görüldü.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı o anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Odabaşı "Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye yazdı.