'Çöpova' begeseli bu akşam soL TV'de

#soLTV 'de zaman zaman yayınlanacak olan belgesellerin ilki, yönetmenliğini Batukan Ceyran' ın yaptığı #Çöpova.



Adana’da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu ele alan belgesel saat 21.00'de #soLTV 'de yayında.https://t.co/HsETUP6Jlr pic.twitter.com/TCmUcVBass