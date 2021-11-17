'Çöpova' begeseli bu akşam soL TV'de

Adana'da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu konu alan ve yönetmenliğini Batukan Ceyran'ın yaptığı 'Çöpova' belgeseli bu akşam soL TV'de yayında.

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soL TV'de zaman zaman yayınlanacak olan belgesellerin ilki Çöpova.

Yönetmenliğini Batukan Ceyran'ın yaptığı Çöpova, Adana'da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu konu alıyor.

Çekimleri Haziran ayında başlayan Çöpova, Adana'nın mahallelerinde de gösterilecek.

Belgeseli bu akşam saat 21.00'de soL TV'den izleyebilirsiniz.

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