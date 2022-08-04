Çöpe 180 milyon dolarlık Bitcoin attı: Bulmak için milyonlarca dolar harcayacak

Galler'de yaşayan James Howell, 9 yıl kadar önce temizlik yaparken, bilgisayarındaki Bitcoin cüzdanını unutarak, bilgisayarın sabit diskini çöpe attı.

BBC'nin haberine göre, an itibariyle değeri 180 milyon dolardan fazla bir değere ulaşan Bitcoinlere yeniden ulaşmak için Howell, Newport'taki bir çöplüğün tamamen kazılması için milyonlarca dolar harcamayı planlıyor. Howell, sabit diskin bulunması halinde içindeki bulunan Bitcoinlerin yüzde 10'unun Newport'un "kripto para merkezine dönüşmesine" harcayacağı taahhütünde bulundu.

Newport Belediyesi yetkilileri, çöplüğün kazılmasının çevre için risk oluşturabileceğini, binlerce tonluk çöpün çıkarılması için muazzam bir emek gücüne ihtiyaç duyulacağını belirterek Howell'ın planına karşı çıktı.

Bilgisayar mühendisi olan James Howell, kripto paraların piyasaya çıktığı ilk zamanlarda yaklaşık 8 bin Bitcoin satın almış ancak 2013'te varlıklarını unutarak Bitcoin cüzdanının kayıtlı olduğu sabit diski çöpe atmıştı. Howell, belediyenin kazı planına karşı çıkması üzerine, "gereken maddi imkânlara ve uzmanlığa sahip olduğunu" iddia etti.

Ancak çöplüğün kazılması onaylansa ve sabit disk bulunsa dahi, Howell amacına ulaşamayabilir. Sabit diskin bu süre zarfından ciddi fiziksel hasar görmüş olabileceği veya çalışmayabileceği belirtildi.

Howell yıllardır çöpe attığı Bitcoinlere ulaşmaya çalışırken, Newport Belediyesi'ne ilettiği tüm öneriler belediye tarafından reddedilmişti.