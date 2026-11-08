COP31 katılımcıları yolda kaldı

Türkiye’nin evsahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31’in resmi açılışı 9 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler kente gelerek organizasyon için çalışmalarına başladı.

Yoğun bir programla yarın başlayacak olan COP31’in katılımcıları için 71’i elektrikli olmak üzere toplam 630 otobüs tahsis edildi. Havaalanı başta olmak üzere, Belek oteller bölgesi ve kent merkezinden katılımcıları organizasyon alanına taşıyacak olan servis otobüsleri toplam 21 hat üzerinden hizmet verecek.

Ancak resmi açılışa bir gün kala COP31’in servis hatlarında aksamalarının yaşandığı ortaya çıktı. Bugün saat 11:00 civarında katılımcılara elektronik posta ile gönderilen mesajda, 710, 720 ve 730 numaralı hatlar dahil olmak üzere konferans servis hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek şöyle denildi:

Değerli katılımcılar, Ev sahibi ülkenin bildirdiğine göre, bu sabah gerçekleşen bazı yol kapatmaları nedeniyle 710, 720 ve 730 numaralı hatlar dahil olmak üzere konferans servis hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmıştır. Otobüs seferlerinin bugün saat 13:00 itibarıyla normale dönmesi beklenmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler; anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.”

20 dakika sonra ikinci bildirim

Servis aksaklıklarının bazı yol kapatmaları nedeniyle yaşandığı belirtilen bu açıklamadan yaklaşık 20 dakika sonra katılımcılara yeni bir elektronik posta mesajı iletildi. Bu kez toplam 8 servis hattında aksamalar yaşandığı bildirilerek şöyle denildi:

Sayın Katılımcı, Ev sahibi ülkenin bildirdiğine göre, bu sabah gerçekleşen yol kapatmaları nedeniyle 610, 620, 630, 640, 710, 720, 730 ve 810 numaralı hatlar dahil olmak üzere bazı Konferans servis hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmıştır. Otobüs seferlerinin bugün saat 13:00 itibarıyla normale dönmesi beklenmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler; anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Teşekkürler.”

Hazırlıklar aylardır sürüyordu

Organizasyonun resmi açılışına saatler kala yaşanan servis aksamaları, COP31 için aylardır devam eden hazırlıkların sorgulanmasına yol açtı. Açılış ve sonraki günlerde benzeri sorunların devam etmesi durumunda organizasyonda önemli aksamalar olabileceği belirtiliyor.

COP31'de katılımcıların ulaşımı için Türkiye'de üretilen 630 otobüs tahsis edilmişti. Katılımcılar, havaalanı, kent merkezi ve Belek oteller bölgesinden organizasyon alanına toplam 21 hat üzerinde çalışan servis otobüsleri ile taşınacak. Bu amaçla kullanılacak otobüslerin 71'i elektrikli, 233'ünün de doğalgazlı olacağı belirtilerek "Türkiye’nin ulaşımdaki çevre vizyonu"na vurgu yapılmıştı. Ülkenin farklı kentlerinden geçtiğimiz hafta Antalya’ya getirilen otobüslerin, servis hatlarında yaşanan aksaklıklar dolayısıyla daha ilk günden yolda kalması dikkati çekti.

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