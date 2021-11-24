Commerzbank araştırmacısı: TL istikrarı için olumsuz haberlerin olmaması yeterli

Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann Türkiye’nin "modern bir altyapı, iyi eğitimli bir iş gücü, önemli pazarlara yakın bir konum gibi yabancı sermayenin çekici bir destinasyonu olmak için bütün koşulları karşıladığını" ancak TL’deki aşırı oynaklık ve yüksek enflasyonun yabancı sermayenin getiri beklentilerini belirsiz hale getirdiğini söyledi.

Dünya'dan Elif Karaca'ya konuşan Leuchtmann, "istikrar odaklı bir para politikası olmadan Türkiye’nin yabancı sermaye çekmekte zorlanacağını" belirterek, en acil riskin döviz kuru riski olduğunu söyledi.

Leuchtmann “Kur riskine rağmen hala Türkiye’deki faizi çekici bulan yabancı yatırımcılar var. Ancak lira zayıflamaya devam ederse bunların da çıkma riski var. TL’yi istikrara kavuşturmak için muhteşem iyi haberlere gerek yok. Olumsuz haberlerin olmaması yeterli” dedi.