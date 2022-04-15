Çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor: 4 gün boyunca etkili olacak!

Yeni bir çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de 4 gün boyunca etkili olacak

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat

Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü’nden Türkiye’ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden hava durumu için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.