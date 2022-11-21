Çöküşü kripto para piyasasını sarstı: 3 milyar dolar borcu çıktı

ABD'de Cumartesi günü mahkemeye sunulan belgelere göre en büyük 10 alacaklı için bu meblağ, 1 milyar 450 milyon dolar.

Tek bir alacaklının kaybı ise 220 milyon dolardan fazla. Alacaklılar kamuoyuna açıklanmadı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden evler alındığı ortaya çıktı.

FTX’in kurucusu ve yöneticisi Sam Bankman-Fried'in, borsanın müşterilerinin parasını bir diğer şirketi olan Alamada Research için kullanıp kullanmadığı inceleniyor.

Bloomberg ajansına göre Eylül ayında kişisel serveti 17 milyar dolar olan 30 yaşındaki Bankman-Fried, servetinin yüzde 94’ünü kaybetti.

Çöküşü kripto piyasasını sarstı

BBC Türkçe'nin haberine göre FTX, 11 Kasım'da ABD'nin Delaware eyaletinde iflas başvurusunda bulunmuştu.

Borsanın çöküşü kripto para piyasalarını sarsmış, Bitcoin'in değeri 16 bin doları altına inerek Kasım 2020'den bu yana en düşük düzeye gerilemişti.

Amerikan New York Times gazetesi, FTX’in çöküşünü 2008'de küresel mali krizin yaşanmasına yol açan Lehman Brothers’ın iflasına referansla, "kripto dünyasının Lehman anı" olarak tanımlamıştı.

1 milyon müşterisi olduğu sanılan borsanın yeni yöneticisi John J. Ray, iflasın "tarihte görülmemiş türde” olduğunu söylemişti.

2001’de büyük bir skandalla iflas eden enerji şirketi Enron’un iflas sürecini de yöneten Ray, “Kariyerim boyunca böylesine tümden çökmüş bir kurumsal yönetim anlayışı görmedim” demişti.

İngiltere’de finans sektörünü düzenleyen Finansal Yönetim Kurumu (FCA) Eylül ayında FTX'le ilgili bir uyarı yayımlamıştı.

FCA, FTX'in İngiltere'deki yatırımcılarına hitaben, "İşler kötü giderse paranızı geri alamayabilirsiniz” demişti.