Çöküş resmileşti: Türkiye'den Avrupa kupalarına kaç takımın katılacağı belli oldu

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Norveç ekibi Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti ve bu sonuçla Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasında Türkiye'nin arkasındaki bir ülkenin temsilcisi kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

NTV Spor'un haberine göre, ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

Bir sonraki sezon ise Süper Lig Şampiyonu Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak, Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak.