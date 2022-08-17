Çöken havuzdan yaralı kurtulan çocuğun babası: 40 dakika boyunca ambulans yokmuş

İstanbul'da etkili olan yağmurda Beykoz'daki bir sitede bulunan spor salonunun çatısı yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayda yaralanan 10 yaşındaki çocuğun babası Ali Osman Özdilek, "Yaklaşık 40 dakika boyunca çocuklar ambulansa konulmamış. Ambulans gelmemiş ya da çağırılmamış. Bunların hepsi daha sonra tabii ortaya çıkacak" dedi.

Çocukların daha sonra hastaneye götürüldüğünü belirten Özdilek, şöyle konuştu:

"Benim kızım yukarı çıkamıyor suyun üstüne ve suyun altına dalıyor ve burada nefessiz kalıyor, baygınlık geçiriyor. İlk çıkaranlar kenara çekiyorlar ve kusturuyorlar çocuğu. Diğer çocuğun ise kafasına bir darbe geliyor. Onun kafasına da bir bandaj yapıp bekletiyorlar. Kafatası kemiği kırıkmış. Yani bu öyle basit bir olay değil. Görüntüler elimize geldi. Orada da görüldüğü üzere son grup çocukların neredeyse tam üstüne düşüyor ve bunlardan o çocukcağız kurtulamamış, bir tanesi vurmuş. Benim çocuğumu da aşağıya itmiş. Dolayısıyla böyle bir vaka var. Yani kamuoyunun bunu bilmesi lazım.

Çocuklar korkudan tir tir titriyorlar iki gündür. İmar kanunu gereğince paratoner olmaması bu tür bir yapıda, hele ki orman içindeki bir yapıda mümkün değil. Ama paratonerin olup olmaması da tek başına yeterli değil. Paratonerler teknik olarak yeterli mi, kalibrasyonları yapılmış mı, bakımları düzenli yapılıyor mu, gerçekten oradaki kapasiteye yeterli mi, topraklaması doğru yapılmış mı. İkincisi ise çatı konstrüksiyonu mimari ve inşai gereklere uygun yapılmış mı. Bunların hepsine bakacağız."