Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisine 'görevi kötüye kullanma' gözaltısı

Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay sürdürülen takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, Kavak Adliyesi'ne çıkarıldı. (AA)