'Çok sayıda AK Partili şok içinde; karar Erdoğan'ın oyun planını bozabilir'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezalarının AKP'deki yansımalarını köşe yazısına taşıdı.

Zeyrek, “Gerçek ahmak kim?” başlıklı köşe yazısında “Biri bakan, biri Genel Başkan Yardımcısı olmak üzere çok sayıda AK Parti'liyle konuştum. Hepsi şok içindeydi. Kararın morallerini bozduğunu açık açık söylüyorlardı. Başta ‘Timsah gözyaşı döküyorlar’ diye düşündüm. Ancak gerekçelerini dinledikçe ciddi olduklarını anladım” dedi.

Zeyrek, yaptığı görüşmeleri şu ifadelerle aktardı:

“Konuştuğum iktidar mensupları İmamoğlu'yla ilgili kararı şu gerekçelerle eleştiriyorlar:

Hedef İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmekse bu mümkün değil. Daha İstinaf ve Yargıtay aşamaları var. Temyiz takvimi, bekleme, savunma süreleri hesaba katıldığında İmamoğlu'na seçim öncesinde yasak gelmesi imkânsız.

Sadece tazminatla geçiştirilecek sıradan bir hakaret davasından hapis ve siyaset yasağı kararı çıkarılması, hukuken izah edilemez. Bu karar sadece (Karadeniz gezisinden bu yana parti içinde dahi mevzi kaybeden) İmamoğlu'nun değil, bütün muhalefetin eline büyük koz verdi.

İktidar psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş oy kaybını durdurmuş, hatta oylarını artırmaya başlamıştı. Mahkeme kararıyla yaratılan mağduriyet, ‘AK Parti hakkıyla alamayacağı seçimi bu yollara başvurarak almak istiyor’ algısı yarattı. Bu da oy kaybını ve çıkışı durduracak bir gelişme.

Karar, muhalefetin yeniden birleşmesini ve canlanmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor, hazırlıklarını buna göre yapıyordu. Bu gelişme İmamoğlu ve Akşener'i yeniden yükseltti. Karar Erdoğan'ın oyun planını bozabilir.”

“Tablo ortada” diyen Sözcü yazarı, “Ortada büyük bir haksızlık var. Millet 24 Haziran 2019'da benzer bir haksızlığın cezasını nasıl kestiyse, 2023 seçimlerinde de bu olayda kimin ‘ahmak’ olduğunu gösterecektir” yorumunu yaptı.