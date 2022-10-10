Çok konuşulmuştu: Bu fotoğrafa hapis cezası

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içki içerek çektiği fotoğrafı "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" yazarak paylaşan Onur T. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanık Onur T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve sanığın arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin" şeklinde yazı yazarak sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022'de paylaştı. Paylaşım sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

