'Çok güvendiğim bir isimden duydum, Erdoğan'ın yerine adaylık için Süleyman Soylu pazarlanıyor'

TELE1 ekranlarında yayınlanan 18 Dakika programında Prof. Dr. Emre Kongar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

"İki gündür aldığım izlenimlerden bomba bir haber çıkardım. Ben zaten ipuçlarını görüyordum. Hatta haberleri de görüyordum fakat bu kadar net ifade edildiğini ilk kez gördüm" diyen Kongar, "Çok güvendiğim bir isimden duydum. Hem AKP'de hem MHP'de artık 'Tayyip Erdoğan biraz yaşlandı çok da yıprandı, yapılamayanların bütün yükü onun hanesine yazıldı. Şimdi daha genç daha dinamik bir arkadaş aday olsun diyorlar ve Süleyman Soylu cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanıyor' diyerek bana ipuçları verdi" ifadesini kullandı.