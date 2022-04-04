İstanbul Zeytinburnu’nda eline aldığı sopayla kardeşine doğru koşan ağabey, çocuklarının gözü önünde kadına saldırdı. Olay kameralara yansırken, kadını hastanelik eden adam polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldı. (İHA)
Çocuklarının gözü önünde kadına sopayla saldırı
Zeytinburnu’nda bir ağabey kız kardeşine güpegündüz sokak ortasında çocuklarının yanında sopayla saldırdı. Gözaltına alınan adam, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.
Haber Merkezi