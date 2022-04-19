Çocukların gizlice videolarını çeken kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlatıldı.

Pakistan uyruklu S.A.(24) bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın pasaportu ve kimlik belgesi olmadığı öğrenildi. S.A. paylaşımı yaptıktan sonra hemen sildiğini ve korktuğu için hesabını kapattığını belirterek, "Suç işlemek kastım ve amacım yoktur" şeklinde ifade verdi.