'Çocuklarımı cihatçı yapıların elinden kurtarıp laik eğitim almaları için sonuna kadar savaşacağım'

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş'ın gündeme getirdiği “selefi cihatçı grupların” dini eğitim verdiği mekanlara baskın düzenleyen Ankara Terörle Mücadele ekipleri gözaltına aldığı şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen ve 3 Eylül günü iki çocuğunu “hak yolunda eğitim-faaliyet” iddiasıyla kaçıran Savaş Ataş’ın yakalanması için harekete geçti.

Ankara Terörle Mücadele ekipleri, en son Konya’da bulunduğu tespit edilen Savaş Ataş’ın yakalanması ve çocukların annelerine teslim edilmeleri için Konya Emniyeti ile çok yönlü arama çalışması başlattı. Eşi Savaş Ataş’a boşanma davası açarak çocukların geçici velayetini alan anne Nejla Ataş, “Eşim çocuklarımı temel eğitime göndermemek için kaçırdı.Çocuklarımı başta eşim olmak üzere cihatçı yapıların elinden kurtarıp laik eğitim almaları için sonuna kadar savaşacağım” dedi.