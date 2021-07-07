TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Çocukları rahat bırakın!" manşetiyle çıktı.
Diyanet'in eğitime el atması ve Eğitim Bakanlığı'nın pandemi süresince verdiği tabloya ilişkin gazetede şu değerlendirmeler yer aldı:
Haber Merkezi
'Çocukları rahat bırakın!'
'Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu düzenin devam etmesi için el ele vermişler, görevlerini yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmeye çalışıyorlar.'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Çocukları rahat bırakın!" manşetiyle çıktı.
Diyanet'in eğitime el atması ve Eğitim Bakanlığı'nın pandemi süresince verdiği tabloya ilişkin gazetede şu değerlendirmeler yer aldı: