'Çocukları rahat bırakın!'

'Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu düzenin devam etmesi için el ele vermişler, görevlerini yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmeye çalışıyorlar.'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Çocukları rahat bırakın!" manşetiyle çıktı.

Diyanet'in eğitime el atması ve Eğitim Bakanlığı'nın pandemi süresince verdiği tabloya ilişkin gazetede şu değerlendirmeler yer aldı:

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı diye bir kurum var. Bünyesinde, özel eğitim kurumlarında görev yapanlar da dahil olmak üzere 309 bin ilkokul öğretmeni barındırıyor ve bu öğretmenler, yaklaşık 25 bin ilkokulda görev yapıyor. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde, pandemi önlemlerini alarak okulları açık tutmayı başaramıyor.

Ülkemizde bir de Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum var. Bünyesinde, toplam personel sayısının yaklaşık yüzde15’ine denk gelecek şekilde, yaklaşık 20 bin Kuran kursu öğreticisi bulunuyor ve her biri sorumlu oldukları 20 bin Kuran kursunda çalışıyor.

O Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi nedeni ile okullarında ilkokul eğitimi alamayan öğrencilere, pandemi sürerken camilerde kurs verebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, parası olanın eğitim aldığı bir düzeni yerleştirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da, sıradan vatandaşlar ve çocukları için, tek bir seçenek oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu düzenin devam etmesi için el ele vermişler, görevlerini yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmeye çalışıyorlar.

İzin vermeyeceğiz… Bir adım daha ötesine gidip, ülkemizdeki her vatandaşın, çocukça gülebilmesini sağlayacağız!

Boyun Eğme'nin yeni sayısının tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz

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