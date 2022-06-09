'Çocuk ölümü patlamasıyla karşı karşıya kalınacak' uyarısı

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki savaşa olan bakışın genişlememesi halinde" Somali'nin kıtlığa sürükleneceği belirtildi. UNICEF, şimdiye kadar Afrika'daki kıtlık felaketini önlemek için gereken 250 milyon doların, yalnızca üçte birinin toplandığı açıkladı.

Afrika Boynuzu'nda son kırk yılın en büyük kıtlığı yaşanıyor. Bölgede son dört yağmur sezonunda yağış gerçekleşmezken, öngörülere göre Ekim-Aralık ayları arasındaki yağmur döneminde de yağış olmayacak.

Kuraklık, Ukrayna krizi ve küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bölgedeki kıtlık sorununun milyonlarca kişiyi etkileyeceği açıklandı. UNICEF yetkilisi Rania Dagash yaptığı açıklamada, "Dünya Ukrayna'daki savaştan gözlerini açıp hemen harekete geçmezse, Afrika Boynuzu'nda bir çocuk ölümü patlaması meydana gelmek üzere" dedi.

Somali'de, hayati tehlike arz eden yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyacı olan 386 bin çocuğun olduğu açıklandı. UNICEF, 2011 yılında yaşanan kıtlıkta yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, şu anki tablonun 2011'den daha vahim olduğunu söyledi.

BM kuruluşu olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Somali Temsilcisi Etienne Peterschmitt, milyonlarca kişinin yetersiz beslendiğini ve en kritik kategoride olan 213 bin kişinin aşırı düzeyde gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.