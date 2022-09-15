Çocuk istismarıyla suçlanan İngiltere Prensi gerektiğinde ağabeyinin yerine geçebilecek

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığı döneminde Devlet Danışmanlığı görevi yürüten York Dükü Prens Andrew'in, abisi Kral 3. Charles'ın tahta geçmesinin ardından bu görevi sürdürmesine karar verildi.

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre bu, Kral 3. Charles'ın 'hastalık ve yurt dışında bulunma' gerekçesiyle bir süreliğine görevlerini yerine getirememesi durumunda Prens Andrew'in ağabeyinin yerine bu rolleri üstlenebileceği anlamına geliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden önce bu makamı dönemin veliaht Prensi Charles ve oğulları Prens William ile Prens Harry ve Prens Andrew üstlenmişti.

Ancak Prens Andrew, daha önce pedofiliden hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının ortaya çıkması, hakkındaki cinsel saldırı ve pedofili suçlamalarından sonra kraliyet görevlerinden çekilmişti.

Prens Andrew ile birlikte ablası Prenses Beatrice de bu Devlet Danışmanlığı görevini üstlenecek.

Devlet Danışmanlığı görevi İngiliz Kraliyet ailesindeki taht sıralamasının ilk 4 sırasında olup 21 yaşını doldurmuş üyelerine veriliyor.

Annesine tek başına taziyede bulundu

Kraliçe 2. Elizabeth'in Westminster'daki kraliyet alayına katılmasına rağmen Prens Andrew, çarşamba günkü taziyeye tek başına gitmişti.

Geçen yıl 38 yaşındaki Virginia Giuffre, 61 yaşındaki Prens Andrew'ü 20 yılı aşkın bir süre önce kendisine 17 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. Uzun süren tartışmaların ardından Andrew ve Giuffre’nin avukatları, ikilinin mahkeme dışında anlaşmaya vardığını açıklamıştı.