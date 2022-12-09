'Çocuk istismarı' skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuru yapıldı

Halkın Kurtuluş Partisi, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kapatılması için başvuruda bulundu.
Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne başvuruya ilişkin HKP, sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda şunlara yer verildi:
"Çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kapatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduk."