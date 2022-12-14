Çocuk istismarı davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Kadir İstekli gözaltına alındı

6 yaşındaki çocuğa istismardan tutuksuz yargılanan İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında bugün görülen mahkemede yakalama kararı çıkartılmıştı.

İstekli akşam saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındı.

6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Anne Hatice Kübra Gümüşel hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmedildi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken cemaat üyelerinden 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmişti. Olayın üzerinden yıllar sonra, H.G.K, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Mahkeme dosyasına göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.