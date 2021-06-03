Çocuk istismarcısı tarikatçıya mahalleliden eylem

İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesinde yurttaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan çocuk istismarına karşı eylem yaptı.

Söğütlüçeşme Meydanı'nda toplanan yurttaşlar; ''Ülkede her gün sapıklık yükseliyor. Mahallemizde yaşanan iğrenç taciz olayı bize gösterdi ki çocuklarımızın dolaşacakları sokaklar güvenilir olmaktan çıktı'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Söğütlüçeşme Meydanı

'Furkan Vakfı'na gidip geldiğini öğrendik'

Çocuk istismarı ve kadın cinayetlerinin bertaraf edilmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediğini söyleyen ve soL'a konuşan bir yurttaş, ''Tacizcinin mahallede Furkan Vakfı'na gidip geldiğini öğrendik. Furkan Vakfı'na gittiğimizde dergaha yeni gidip gelmeye başladıklarını söylediler'' dedi.

Söğütlüçeşme'de 5 yaşındaki bir çocuk markette alışveriş yaparken Furkan Vakfı üyesi olduğu söylenen bir kişinin istismarına maruz kalmıştı.