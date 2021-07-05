Çocuk istismarcısı hakkında 60 yıla kadar hapis istemi

Uşak’ta 2 yaşındaki çocuğuna darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin tutuklu yargılanan Yaşar Ercan hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “çoçuğa karşı eziyet”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 60 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Nisan günü çekyattan düşme iddiasıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi amacıyla getirilen, hayati tehlikesi bulunan 2 yaşındaki mağdurun tedavisi sırasında vücudunun değişik yerlerinde morluklar ve anal bölgesinde yırtık görüldüğü belirtildi.

İddianamede, 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı şüphesinin oluşması üzerine, anne C.T. ile görüşme yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 aydır internetten tanıştığı Yaşar Ercan’ın annesi H.E’nin evinde bebeğiyle birlikte kaldığını ve Ercan’ın kendisi ile çocuğuna karşı şiddet uyguladığı anlatıldı.

'Annenin de cezalandırılması talep edeceğiz'

Mağdurun avukatı ve UCIM Hukuk Koordinatörü Yeşim Aydın bebeğin iyileştiğini dile getirerek, “Çocuğumuz devlet korumasına alındığında kafatası kırıkları, bacakta kırıklar mevcuttu. Kurumda doktor ve hemşire gözetiminde iyileşti ve mahkeme kararıyla öz babasına teslim edildi. Boşanma davasında da geçici velayeti öz babasına verildi. Sürecin takipçisi olacağız, sözde annenin de cinsel istismar, kasten insan öldürmeye teşebbüs ve eziyet suçlarından tıpkı diğer sanık gibi cezalandırılması talep edeceğiz. 28 Eylülde Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesine tüm destekçilerimizi bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Uşak'ta Yaşar Ercan tarafından cinsel istismar ve darp edildiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi gören bebeğin sistematik olarak şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmış, fail gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yaşar Ercan daha önce de hırsızlık ve yaralamadan suçlarından 10 tane sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca Ercan’ın MHP bayraklarıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.