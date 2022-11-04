Çocuk işçilere cinsel istismarda bulunan Regayip Vadi'ye 75 yıl hapis cezası

Ankara'da yanında çalışan üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Sağlık kurulu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen sanığa, üç çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre; Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık üç yıl sürdüğünü söyledi.

Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip Vadi hakkında, aynı şekilde yanında çalışan iki çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık Vadi hakkında, üç çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Beraatını talep etti

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti.

Şikayetçi avukatları ise istismarın yaklaşık üç yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ifade etti. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti.

Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip Vadi'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa üç çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.