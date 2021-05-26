Çocuk gelişimcisi, kaymakam gelince ayağa kalkmadığı için darp edildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Van'da İpekyolu İlçe Kaymakamı Sinan Aslan'ın karşısında ayağa kalkmadığı için çocuk gelişimcisi Agit Demirkan'ın korumalarca darp edilip gözaltına alındığını duyurdu.

SES önceki gün "İdarecilerin ve Mülki Amirlerin Baskısı Emekçileri Canından Bezdiriyor!" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Tokat AKP İl başkanının bayramlaşma merasimi için Devlet Hastanesi acil servis personelini kurum yöneticisi marifetiyle sıraya dizme olayından hemen sonra, Hakkari Yüksekova Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından iş yerinde çalışan sağlık emekçilerine gönderilen Watsapp mesajı ile sarsıldık" denildi.

Açıklamanın devamında "Bu hukuksuzluklar yetmezmiş gibi bugün de Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli çocuk gelişimcisi üyemiz Agit Demirkan görüşmecisi ile görüşme yaptığı sırada kurumu ziyaret eden İpekyolu İlçe kaymakamı Sinan Aslan’ın karşısında ayağa kalkmadığı için önce müdür odasına çekilerek tehdit edilmiş ardından kurum önüne çıkartılıp kaymakamın korumaları tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştır. Herhangi bir çalışan kaymakamı, valiyi vs tanımak zorunda değildir. Üstelik görevi başında iken tanısa bile işini bölmek zorunda değildir" ifadesine yer verildi.

Üyelerine yapılan bu hukuksuzluğu ve şiddeti kınayan sendika "Mülki amirler ve idareciler emekçilere kapıkulu ve marabaları gibi hatta köleleri gibi yaklaşmaktadır" dedi.

Aynı zamanda İpekyolu Belediyesi'nin kayyum başkanı da olan İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan ise yaptığı açıklamada "Agit Demirkan bence talimat almıştı. Ziyaretimde diğer personelle birlikte Demirkan’a da kendinizi tanıtabilir misiniz? dedim. ‘Ben saygı duyacağım bir insana kendimi tanıtırım’ diye karşılık verdi. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İyi niyetle yaklaşmıştım ve çok üzüldüm. Provokatif bir şekilde ve beni küçük düşürmek için böyle yaptı. Gözaltına alınmadı sadece arkadaşlar onu uzaklaştırdı" ifadesini kullandı.