Çocuğunu tavana asıp işkence eden babaya soruşturma

İstanbul Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede bir adamın çocuğunu tavana asarak işkence ettiğini gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber vermişti.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri T.K. isimli babayı gözaltına almıştı. Ailenin 2 çocuğu ve anne ise koruma altına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre baba hakkında "eziyet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Baba T.K., ifadesinde suçlamaları reddederek çocuğuna sadece bağırdığını ileri sürdü.

Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemediği söylendi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.