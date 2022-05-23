Çocuğunu intihara yönlendiren faile önce indirim sonra tahliye

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 8 Ocak’ta uygulanan şiddetten dolayı balkona çıkan 15 yaşındaki çocuğa "atla işimi kolaylaştır" diyerek, intihara yönlendiren baba Hacı Ş. hakkında "İntihara yönlendirerek kızını öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çocuk, annesi Hacer Ş. ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmaya, fail Hacı Ş. tutuklu bulunduğu Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmada söz alan Hacı Ş. beraatını talep ederken, avukatı da, müvekkilinin çocuğu “terbiye etmek” için şiddet uyguladığını ve "atla" demesinde bir öldürme kastı olmadığını iddia etti.

Önce indirim sonra tahliye

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hacı Ş.’ye "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet verdiği kararın ardından, Hacı Ş.’nin eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti, daha sonra fail hakkında “iyi hal” indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasını 8 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme son olarak Hacı Ş.’nin tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.