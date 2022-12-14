Çocuğun şüpheli ölümünde 8 aydır otopsi bekleniyor

İzmir’de 13 Nisan’da restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni "belirsiz" olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki Ece Melisa’nın otopsi sonucu hâlâ çıkmadı. Anne Hasret Mercankaya, nisan ayından beri raporu beklediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan Mercankaya, eşi Hasret, çocukları Ece Melisa ve 4 yaşındaki Ege, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı.

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı. Ege ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Ancak geçen süreye rağmen sonuçların çıkmadığı bildirildi.

Nisandan beri sonuç yok

Detaylı otopsi sonucunun çıkmadığını belirten Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için Belçika'ya dönmesi gerektiğini belirtti. Nisan ayından beri bu raporu beklediğini söyleyen Mercankaya, "Türkiye'de kontrollerim sürüyordu. Dört gözle çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum. Ancak geçen zamana rağmen isteğim sonuçsuz kaldı. Artık tedavim yurt dışında sürecek. Uzaktan da olsa adli süreci takip edeceğim" dedi.