Çocuğa şiddet uygulayan cami imamı hakkında soruşturma

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi'nde Kuran kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darp eden cami imamı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre, görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba A. G. de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.