Coco Werk işçisi direnişte: Bu sefer başaracağız

Coco Werk işçileri şubat ayının ilk haftasında artan kriz koşullarına karşılık işverenin yapmış olduğu aylık 9 ila 22 TL arasında değişen zam oranlarına karşı tepkilerini artırarak, hızlıca Petrol-İş sendikasında örgütlenmeye başladı.

İşçiler düşük ücret dayatması dışında, birçok hak gaspı ve hukuksuzluğa da maruz kaldıklarını söylüyorlar. Zaten hızlıca örgütlenmeye çalışmalarının bir nedeni de bu durum.

Fabrikada zorunlu mesai de artık kural halini almış durumda. İşçilerin söylediklerine göre bunu kabul etmek istemeyenlerden türlü bahanelerle savunma isteniyor ve üzerlerinde baskı kuruluyor.

2 günde 20 işçi işten çıkarıldı

Coco Werk işçilerinin sendikalaşması üzerine fabrika yönetimi OHAL ilan etti. Lavaboya birden fazla kişinin aynı andan gitmesinden, işçilerin kendi arasında diyaloğuna kadar neredeyse her şey yasaklandı. İşçileri olağan dışı şartlarda çalışmaya zorlayan işveren,14-17 şubat tarihlerinde 20 işçiyi işten çıkardı.

İşten çıkarılalı neredeyse 1 ay olan işçilere sendika ve işçilerin yoğun ısrarlarına rağmen hala çıkış evrakları iletilmedi.

Yıllardır çalışan insanları bir günde düşük performans gerekçesiyle işten çıkardıklarını söyleyen bir işçi daha da tuhaf olan diğer işten çıkarma gerekçeleriyle ilgili şunları aktardı:

“Bazı arkadaşlarımız iki-üç sene önceki maske takmama, hatalı ürün basma, mesaide telefonuna bakma gibi bahanelerle alınan savunmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşverenin hangi niyette olduğu buradan belli.”

Yöneticilerin, kendi isteklerine itiraz edenlere karşı uyguladığı baskıların dayanılmaz noktaya geldiğini söyleyen Coco Werk işçisi, insanca muamele görmek için de sendikalı olmaya karar verdiklerini söyledi ve “Bizim haklarımızı savunacak bir temsilcimiz olsun istedik. Bu sırada yönetim işçilerin çoğunluğu sağlayıp sendikalı olmasını engellemek adına sürekli işçi alımı yapmaya çalışmaktan da geri durmadı.” dedi.

İşten çıkarılan ve direnişe devam eden Coco Werk işçisi durumu şöyle aktardı:

‘’Normalde içeride çalışan sayısı 250-270 arası ama bakanlıkta bu sayı 380-400 kişi çıkıyor. Sayılar gerçek şekli ile verilse biz sendikalı olmaya çoktan hak kazandığımızı biliyoruz. Bunun da üzerine gideceğiz, yakın zamanda bu fabrikaya sendika girecek!’’

‘İşçileri tehdit ediyorlar’

Petrol İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baranlı, bu fabrikanın işçilerinin daha önceki yıllarda da birkaç kez sendikalı olma girişiminde bulunduklarını ancak yoğun baskıdan dolayı süreci tamamlayamadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

‘’Yıllardır çok düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarına maruz bırakılan işçiler kapımızı çaldılar, biz de hızlıca örgütlenmeye başladık. İşveren de sendikanın adı duyulur duyulmaz birkaç günde 20 kişiyi işten çıkardı. İçeride mobbing inanılmaz arttı. İşçileri toplayıp ‘sendika buraya giremez’ şeklinde açıkça tehdit ediyorlar.

Sürekli işçi alıyorlar engellemek için. Ancak bir nokta daha var. Bu bir ay içinde yeni işe girenler de neredeyse tamamı üç gün çalışıp işi bırakıyorlar. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar Pas South gibi, bu fabrikaya da sendikayı sokana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”