CNN Türk'te yorumculuk yapmıştı, hırsızlık çetesi üyesi çıktı

New York’ta 3,8 milyon dolarlık bir hırsızlık çetesi çökertilirken, çetenin içinden dikkat çeken bir isim çıktı.

26 yaşındaki Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun da söz konusu çetenin üyelerinden biri olduğu iddia edilirken, bu isim Türkiye televizyonlarının "tanıdığı" isimlerden biri.

Gazeteci Rona Doğan, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

"Akasya Yaşaroğlu'nun kim olduğuna gelmeden önce çetenin nasıl işlediğine bakalım" diyen Doğan, "Çete Bloomingdale's, Macy's, Duane Reade ve Sephora gibi mağazalardan yaklaşık 3.8 Milyon Dolarlık mal çalıp bu ürünleri e-bay üzerinden satışa çıkardı. 41 üyesi bulunan çetenin her üyesi farklı görevler üstlenmişti. 26 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu’nun çetedeki görevi çalınan malları internet üzerinden satmaktı e-bay’den ürünleri değerinin altında hızlıca eriten Yaşaroğlu aynı zamanda EBT kartlarının kullanılmasından da sorumluydu" ifadesini kullandı.

Doğan, paylaşımlarına şöyle devam etti:

EBT kartı geliri düşük ailelere New York Eyaleti tarafından verilen temel gıda malzemeleri alınması için para yüklü bir kart Bu kartları temel gıda dışında kullanmak yasak. Ancak çete bu kartlar üzerinden yüklü miktarda lüks ürünlerin alım satımını da yaptı.

Akasya Yaşaroğlu, EBT hırsızlık şemasındaki rolleriyle ilgili olarak, 1. ve 2. derecede kamu yararı kartının cezai kullanımı ve 3. derecede dolandırıcılıkla suçlanıyor Göz altına alınan 41 sanık, bu suçlamalardan hüküm giymesi halinde 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Operasyon kapsamında 3,8 Milyon Dolardan fazla çalıntı perakende eşyanın yanısıra, 550'den fazla çalıntı hediye nakit kartına ve çetenin elebaşı Rubinov'un 300.000 $ fazla nakit parasına el konuldu. New York Belediye Başkanı Eric Adams da konunun yakın takipçisi olduğunu söyledi.

Gelelim Akasya Yaşaroğlu'na. Aslında Yaşaroğlu geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de gündem olmuştu. Zira iç mimarlık öğrencisi Yaşaroğlu, CNN Türk’te 2020 ABD başkanlık seçimlerini yorumlamıştı.

Haber kanalları canlı yayına konunun uzmanlarını çağırırken ABD seçimlerinde CNN Türk’ün iç mimarlık öğrencisi Akasya Yaşaroğlu’nu alması tartışmalara neden olmuştu. Akasya Yaşaroğlu ayrıca şarkıcı Rafet El Roman’ın kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle de gündeme gelmişti.