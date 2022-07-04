Cizre’de jandarma köylülere saldırdı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dirsekli köyüne bağlı Newala İsaaxa ve Zuran mezrasında bulunan elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekipleri ile köylüler arasında tartışma yaşandı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, sayaçların direklerin üzerine taşınmasını istemeyenler, DEDAŞ ekiplerinin köye giriş yapmasını istemedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Zırhlı araç ve TOMA ile köye giriş yapan askerler, köylülere tazyikli su ve biber gazlı saldırıda bulundu. Köylülerin bir araya gelmesini engellemeye çalışan jandarmanın saldırısı sürerken, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.