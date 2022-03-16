Çırağan Caddesi’nde kesilen çınar ağaçları için İBB’ye para cezası kesildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesilen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup ceza kesti.

Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 çınar ağacının "korunmaya değer statüsünde" olduğu söylendi.

İHA'nın haberine göre İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, "yasaya göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği" kaydedildi.

'Ağaçların kanser hastalığı vardı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaçların kansere yakalandığı için kesildiklerini ve yerlerine yenilerinin dikildiğini söylemişti. İBB caddeye, ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart asmıştı. Pankartta, ağaçların evre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde alınan kararla kesildiği belirtildi.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki ağaçların bir kısmında görülen kanser nedeniyle yenileme çalışmaların sürdüğünü ve Beşiktaş’taki ağaçlarda görülen (Ceratocystis platani-Walter Engelbrecht & Harrington) isimli kanser hastalığı ve Platanus Occidentalis hastalığı görülen ağaçların çevreye ve insanlara zarar vermemesi için kesilerek yerlerine yeni ağaçların dikildiğini açıklamıştı.