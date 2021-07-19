Çıplak arama iddiasına takipsizlik

KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin’in çıplak arandığı iddiasıyla üç memur hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusuna takipsizlik verildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Düzce ve Ankara Yüksel Caddesi’nde “işimi istiyorum” eylemleri nedeniyle eylül ayında tutuklanan ve geçen haftalarda tahliye edilen mimar Alev Şahin, Kayseri Cezaevi’nden duruşma için bir günlüğüne misafir olarak götürüldüğü Sincan Cezaevi’nde çıplak arandığını iddia etmişti. Çıplak aramaya karşı çıkan Şahin’e bir ay ziyaretçi yasağını verilmişti. Şahin, çıplak aramaya ilişkin C.Ö., N.S. ile N.K. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç duyurusuna ilişkin takipsizlik kararı verdi.

Kararda, “Soruşturma dosyası bir bütün olarak değerlendirildiğinde kurum görevlilerinin tüm işlemleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirdikleri, müştekinin iddiaları destekler nitelikte soyut iddiası dışında olay hakkında kamu davası açmaya esas somut yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı, görevi ihmal suçu dahil herhangi bir kamu görevlisine veya başkasına atfı kabil bir kusur veya ihmal söz konusu olmadığı, bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığımızca takibi gerekecek başkaca bir husus bulunmadığı anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.