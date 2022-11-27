Cinsel tacizle suçlanan Squid Game oyuncusunun reklamı yayından kaldırıldı

Dijital yayın platformu Netflix’in yapımlarından ‘Squid Game’in oyuncusu 78 yaşındaki O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına yönelik cinsel tacizle suçlanıyor.

Güney Kore Kültür Bakanlığı olaya ilişkin davanın sonuçlanmasını beklemeden O Yeong-su’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayından kaldırdı. Oyuncu ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

Güney Koreli Yonhap haber ajansına göre şikayetçi kadın, ilk defa geçen yılın Aralık ayında polise gitti. Dosya Nisan ayında açılmadan kapandı. Savcılık kadının yeniden şikayeti üzerine kapatılan dosyayı açıyor.